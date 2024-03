Hautkrebs entfernt: Mirja du Mont ruft zur Vorsorge auf

2021 engagierte sich Mirja du Mont in der VOX–Sendung «Showtime of My Life – Stars gegen Krebs» für das Thema Vorsorge. Bei Instagram schrieb sie zu ihrer Teilnahme und dem Format: «Bitte geht zur Krebsvorsorge! Lasst uns dieses Leben geniessen, solange es geht.» Sowohl die Mutter als auch die Grossmutter der Schauspielerin erkrankten an Brustkrebs, auch bei ihr selbst wurde vor einigen Jahren ein gutartiger Tumor in der Brust entdeckt, der vollständig entfernt wurde.