Hautpflege im Menstruationszyklus: Diese Phasen sind entscheidend

Woche 1

Der Menstruationszyklus beginnt mit dem ersten Tag der Periode und endet mit dem Beginn der nächsten Periode. In den ersten Tagen des Zyklus ist der Östrogen- und Progesteronspiegel niedrig, was zu trockener und fahler Haut führt. In dieser Phase sind reichhaltigere Gesichtsöle und -cremes in der Pflegeroutine empfehlenswert. Eine extra Portion Feuchtigkeit erhält die Haut durch feuchtigkeitsspendende Masken für die Nacht sowie Sheet-Masken.