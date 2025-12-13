Havana Joy in «Mozart/Mozart»: Aus dem Schatten ins Rampenlicht

Auch Newcomerin Havana Joy rückt weiter ins Rampenlicht

Für «Love Sucks» hatte Joy ihr erstes Live–Casting absolviert. Zuvor hatte sie sehr viele Komparsen–Rollen übernommen, «weil ich einfach unbedingt am Set sein wollte», erzählte sie im Podcast «Tage wie diese». Nach dem Abitur hat sie im Alter von 18 Jahren beschlossen, ihren Kindheitstraum von der Schauspielerei zu verwirklichen. Als Komparsin sammelte sie Erfahrungen und arbeitete sich langsam hoch zu ersten Sprechrollen. «Dann durfte ich mal einen Satz sagen oder so.» Nebenbei hat sie sich mit Jobs in der Gastronomie und im Verkauf über Wasser gehalten und sich ausprobiert – bis sie schliesslich doch eine Agentur fand, die sie aufgenommen hat. Dank dieser hat es dann auch mit dem Casting für «Love Sucks» geklappt. Die Serie war nicht nur für ZDFneo ein Riesenerfolg, sondern öffnete offenbar auch Joy neue Schauspieltüren.