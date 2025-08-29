Hazel Brugger: Besuch von ABBA-Star Björn Ulvaeus in Stockholm

ESC–Moderatorin Sandra Studer unterstützte in Schweden

Bei ihrem ausverkauften Auftritt in Stockholm – die Veranstaltungsstätte fasst um die 500 Personen – wurde Brugger von ihrer ESC–Moderationskollegin Sandra Studer (56) begleitet und unterstützt. Studer, die beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel zusammen mit Brugger die beiden Halbfinals moderierte und im Finale – unterstützt von Michelle Hunziker (48) – ebenfalls auf der Bühne stand, fungierte bei dem Comedy–Auftritt unter anderem als Stylistin.