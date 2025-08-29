«Er lachte und applaudierte»

Hazel Brugger kann es kaum glauben

Vom prominenten Besuch an der Show in Schweden ist auch Hazel Brugger angetan. Sie stellte ein gemeinsames Foto mit dem ESC-Gewinner von 1974 («Waterloo») ins Netz und schrieb: «Gestern besuchte ein B von Abba meine Show in Stockholm. Ich habe nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde.» Auch auf der offiziellen Instagram-Seite des Abba-Stars wurde der Schnappschuss geteilt. «Björn schaute Hazel Bruggers unglaubliche Comedyshow in Stockholm gestern Abend», steht dazu geschrieben. Die Veranstaltungsstätte fasst etwas mehr als 500 Personen und war ausverkauft.