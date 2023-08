Hazel Brugger (29) ist wieder schwanger. Das verrät die Komikerin ohne grosse Vorrede in ihrem Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis». «Hazel ist wieder schwanger», heisst die neue Folge, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer (34) am heutigen Montag veröffentlicht hat. «Es geht wieder los. Es wird wieder gebrütet», sagt die Schweizerin in einem Ausschnitt, der auf TikTok zu sehen ist.