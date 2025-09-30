Headliner beim Super Bowl: Wie Bad Bunny zum globalen Phänomen wurde

Die Titelsingle «DtMF» wurde zum TikTok–Trend, unter dem User Fotos geliebter Menschen oder Haustiere, die sie verloren haben, teilen – übersetzt bedeutet der Songtitel «Ich hätte mehr Fotos machen sollen». In den globalen Spotify–Charts kletterte der Song auf Platz eins, aber auch alle übrigen Tracks des Albums befanden sich in den Top 50. In Deutschland stiegen mehrere Songs auch in die Charts ein. In den deutschen Albumcharts stieg das Album auf Platz 37 ein und kletterte schliesslich auf Platz drei.