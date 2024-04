Healy in der Kritik: Warum jetzt auch die Verbraucherzentrale warnt

Bei dem Gerät handelt es sich um ein kleines Kästchen, das man sich an der Kleidung befestigt. Per Kabel ist es mit dem Handgelenk verbunden, von wo aus leichte, aber für sensible Menschen spürbare Stromimpulse in den ganzen Körper gesendet werden. Was das bringen soll? Laut Webseite des Unternehmens «harmonisiert es dein bioenergetisches Feld», indem der Apparat «Quantenphänomene nutzt». Klingt irgendwie vage? Das findet die Verbraucherzentrale auch und sagt: «Für die Wirksamkeit von Healy gibt es keine wissenschaftliche Evidenz.»