Heavy Christmas: Die besten Rock- und Punk-Weihnachtssongs

blink–182 – «I Won't Be Home For Christmas»

Auch in «I Won't Be Home For Christmas» von blink–182 fehlt von Weihnachtsfreude jede Spur. «Es ist wieder Weihnachtszeit / Es ist Zeit, nett zu den Menschen zu sein, die man das ganze Jahr über nicht ausstehen kann», singt Mark Hoppus (53) etwa. Auch über die Menschen, die zu Weihnachten um die Häuser ziehen und Lieder vortragen, beklagt er sich. Seinen Gästen droht er sogar an: «Wenn du nicht verprügelt werden willst, lass einfach die Geschenke hier und lass mich in Ruhe.»