Heavy Christmas: Die besten Rock- und Punk-Weihnachtssongs

Seit Wochen laufen «All I Want for Christmas Is You», «Driving Home for Christmas» und «Last Christmas» wieder im Radio. Doch die Lieder treffen nicht jedermanns Geschmack. Wer mehr Gefallen an Rock und Punk findet, sollte diesen Weihnachtssongs eine Chance geben.
Pearl Jam – «Santa God»
Pearl Jam machten ihren engsten Fans 2007 mit «Santa God» eine Freude. Der Song erschien auf der Vinyl–Single, die die Band von 1991 bis 2018 jährlich an die Mitglieder ihres «Ten Club» verschickte. Später stellten sie das Lied auf Streamingplattformen zur Verfügung. Auch die B–Seite der Single, eine Instrumentalversion von «Jingle Bells», machten Eddie Vedder (60) und Co. auf diesem Weg zugänglich.
Ramones – «Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)»
Viele dürfte es überraschen, dass die Ramones einen Weihnachtssong schrieben – schliesslich ist die Band nicht gerade für Harmonie oder Tradition bekannt. Der Titel «Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight)» verrät, dass es um Streitigkeiten am Fest geht. «Ich habe dich von Anfang an geliebt / Denn Weihnachten ist nicht die Zeit, um sich gegenseitig das Herz zu brechen», singt Joey Ramone (1951–2001).
Das Musikvideo liefert Bilder zu den Zeilen. Eine Frau ärgert sich, dass sie Weihnachten mit den Freunden ihres Ehemanns verbringen muss. Am Ende scheinen sie sich zu versöhnen, als der Mann ihr ein Geschenk überreicht. Doch kaum öffnet sie das Geschenk, entfacht der Streit erneut. Der rote Schal entspricht so gar nicht ihrem Geschmack.
blink–182 – «I Won't Be Home For Christmas»
Auch in «I Won't Be Home For Christmas» von blink–182 fehlt von Weihnachtsfreude jede Spur. «Es ist wieder Weihnachtszeit / Es ist Zeit, nett zu den Menschen zu sein, die man das ganze Jahr über nicht ausstehen kann», singt Mark Hoppus (53) etwa. Auch über die Menschen, die zu Weihnachten um die Häuser ziehen und Lieder vortragen, beklagt er sich. Seinen Gästen droht er sogar an: «Wenn du nicht verprügelt werden willst, lass einfach die Geschenke hier und lass mich in Ruhe.»
U2 – «Christmas (Baby Please Come Home)»
Das Gegenteil gibt es in «Christmas (Baby Please Come Home)» zu hören. 1987 nahmen U2 eine Rockversion des Songs von Darlene Love aus 1963 auf. In Zeilen wie «Baby, bitte komm nach Hause» und «Ich erinnere mich, als du hier warst / Und an all den Spass, den wir letztes Jahr hatten», wird die Sehnsucht nach einem gemeinsamen Fest deutlich.
Twisted Sister – «I Saw Mommy Kissing Santa Claus»
Für ihr Album «A Twisted Christmas» bediente sich die Rockband Twisted Sister an zahlreichen Klassikern, darunter an «I Saw Mommy Kissing Santa Claus». Von der von Jimmy Boyd (1939–2009) gesungenen Originalversion blieben nur die Lyrics erhalten. Verzerrte Gitarren, ein Gitarrensolo und Daniel «Dee» Sniders (70) kraftvoller Gesang gaben dem Lied eine neue, energiegeladene Stimmung.
The Killers – «Don't Shoot Me Santa»
In «Don't Shoot Me Santa» bittet Brandon Flowers (44) den Weihnachtsmann um Gnade. «Ich war ein braver Junge, das verspreche ich dir / Ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast». Doch schon zu Beginn macht der Weihnachtsmann, gesprochen von Ryan Pardey, klar, dass es keinen Aufschub gibt – er hat eine Waffe dabei.
Mit dem Song setzte die Indie–Rock–Band 2007 eine Tradition fort. 2006 hatten sie erstmals eine Weihnachtssingle veröffentlicht und die Einnahmen im Rahmen von Bonos (65) «Product Red»–Kampagne an AIDS–Stiftungen gespendet. Bis 2016 erschienen weitere Weihnachtssongs, von denen ein Teil der Einnahmen ebenfalls an die Stiftungen floss.
Green Day – «Xmas Time Of The Year»
Green Day überreichten ihrer Fan–Community 2015 mit «Xmas Time Of The Year» ein Weihnachtsgeschenk. Ohne jegliche Vorankündigung veröffentlichten Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool den Song an Heiligabend auf YouTube. In dem Lied verbinden sie die festliche Zeit mit ihren Markenzeichen: Eine eingängige Melodie trifft auf einen Schellenkranz und ein kurzes Gitarrensolo.