Heftige Unwetter in Dubai: Auch deutsche Influencer sind betroffen

Dunkle Wolken im sonst so sonnigen Dubai. Anhaltende Niederschläge haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu weitreichenden Überschwemmungen geführt. Es sind die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten. Auch viele deutsche Influencer, die ihren Lebensmittelpunkt in Dubai haben, kämpfen mit den Wassermassen. «Wir haben, glaube ich, ein richtig fettes Problem. Das haben wir so auch noch nicht erlebt in Dubai», klagt Sarah Harrison (32) am Dienstag in ihrer Instagram–Story.