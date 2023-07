Heftige Vorwürfe: Liess «Rust»-Waffenmeisterin Beweise verschwinden?

Im Fall des tödlichen Unfalls am Set des Westerns «Rust» mit Alec Baldwin (65) sieht sich die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed (25) noch weiteren schweren Vorwürfen gegenüber. So berichtet die US-Seite «Entertainment Tonight», dass gegen Gutierrez-Reed nun auch wegen der Unterschlagung möglicher Beweise ermittelt werde. Demnach habe die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Gericht in Santa Fe County, New Mexico, entsprechende Dokumente eingereicht.