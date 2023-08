In einem Repost einer Story von Jerkel zeigt sie das gemeinsame Haus – auch hier ist Wasser auf dem Boden des Wohnzimmers zu sehen. Das Schlimmste aber ist wohl in seinem Kommentar zu lesen: «Bin gespannt, wie gross der Schaden noch wird. Hoffe, es lässt nach. Josephine hat Angst», schreibt er über die gemeinsame Tochter (geb. 2018) der mittlerweile getrennten Kult–Auswanderer. Die beiden hatten sich Ende 2022 nach 24 gemeinsamen Jahren getrennt, leben seit Monaten aber wieder zusammen in der gemeinsamen Villa in Cala Lliteres.