Heidenheim-Trainer Frank Schmidt träumt von eigener Tapas-Bar

Manch klangvoller Name beschloss bekanntlich noch als aktiver Fussballer, ein weiteres Standbein im Restaurantsektor und/oder Nachtleben aufzubauen. Berühmt-berüchtigt etwa die Mönchengladbacher Disko «Lover's Lane», die Günter Netzer (78) dort in den 70er Jahren eröffnet hatte. Mitten in der Corona-Pandemie, im Dezember 2020, machte zudem die Meldung die Runde, dass der heutige Dortmund-Star Niklas Süle (27) eine eigene Bar eröffnen wolle. Gemeinsam mit seinem Bruder entstand so in deren hessischen Heimat Mörfelden-Walldorf das «Forty Five».