«Heidi» kehrt als Mini-Serie zurück

Die mit weitem Abstand bekannteste Adaption von «Heidi» ist eine japanische Anime–Serie, die in den Jahren 1977 und 1978 entstand und insgesamt 52 Folgen hat. Ebenso wie «Pinocchio», «Wickie und die starken Männer», «Biene Maja» und «Sindbad» wurde sie als Gemeinschaftsprojekt von ZDF und ORF in Auftrag gegeben und als Zeichentrickserie in Japan produziert. Die Serie hinterliess vor allem dort einen ungebrochenen «Heidi»–Hype: Bis heute entstanden von der Original–Geschichte aus der Schweiz losgelöst in Japan Hunderte «Heidi»–Bücher, diverse Manga–Reihen und zahlreiche weitere Zeichentrickadaptionen mit einer riesigen Fan–Base.