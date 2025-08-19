Heidi Klum am Set von «Der Teufel trägt Prada 2» gesichtet

Mitten in New York entsteht gerade «Der Teufel trägt Prada 2» – fast täglich dürfen sich Fans über neue Fotos vom Set freuen. Für eine besondere Überraschung sorgt jetzt Heidi Klum (52). Das deutsche Supermodel wird offenbar ebenfalls in der Fortsetzung der Kultkomödie von 2006 zu sehen sein.