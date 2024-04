Heidi Klum bekommt neue Wachsfigur bei Madame Tussauds

Die Niederlassung des berühmten Wachsfigurenkabinetts meldet sich ebenfalls auf der Plattform und begrüsst Klum in der «glamourösen Familie». Dazu zeigt Madame Tussauds Amsterdam zwei Bilder des deutschen Models, der «Königin des Laufstegs», mit seiner Figur. Wie in New York und Berlin wird die Klum–Figur in den Niederlanden neben weiteren Mode–Ikonen ausgestellt. Darunter befindet sich in der Fashion–Abteilung unter anderem eine Figur der Sängerin, Designerin und Unternehmerin Rihanna (36) sowie eine von Anna Wintour (74), der legendären Chefredakteurin der US–amerikanischen «Vogue».