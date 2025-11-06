Heidi Klum: Dank Diversität «darf ich weiterhin arbeiten»

Auch ihre Tochter Leni Klum (21) ist bereits ein gefragtes Model. Sohn Henry (20) gab dieses Jahr sein Runway–Debüt. Bedenken, dass ihre beiden ältesten Kinder nun ebenfalls den oft harschen Weg in der Modebranche einschlagen, hat die 52–Jährige nicht. «Sie sind mit meinem Job aufgewachsen und haben von klein auf mitbekommen, dass es nicht nur Glamour ist. Während andere Leute nur das Endprodukt sehen, wissen sie, wieviel Arbeit dahintersteckt: die stundenlangen Calls mit meinem Producer, das Auswendiglernen von Texten, etliche Fittings... Ich glaube, sie gehen das sehr bewusst an. Sie wissen: Erfolg kommt nicht über Nacht.»