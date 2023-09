Heidi Klum: Das liebt sie an ihrem Körper und an Ehemann Tom Kaulitz

Heidi Klums Karriere–Geheimnis

Im Gespräch blickt Heidi Klum auch ehrlich auf ihre Karriereanfänge vor 30 Jahren zurück. «Ich gehörte damals nie wirklich zu den grossen Supermodels», sagt sie über ihre Anfänge in der Modebranche in den 1990ern. «Die Designer sagten damals immer: ‹Du bist zu kommerziell, du wirst nie auf einem richtigen Magazin–Cover landen.›» Bei Castings für Fashionshows sei sie immer zu gross gewesen, um in die Kleider zu passen. «Sie haben nicht gelogen! Ich weiss noch, wie ich nach Paris fuhr und all diese Kleider anprobierte. Ich passte nie in sie hinein. Und ich war dünn, aber sie waren noch dünner. Also habe ich diese Jobs nie bekommen.»