Heidi Klum: Deshalb sind Tom Kaulitz und das Model unzertrennlich

«Mein Mann und ich reden seit zwei Jahren davon, dass wir uns eine kleine grosse Auszeit nehmen wollen. Das machen wir diesen Sommer. Vier Wochen Urlaub, nur Tom und ich», berichtet sie schon vor Kurzem der «Bild». Die Handys bleiben nur an für private Anrufe. Im Juli gehe es los. «Wir wollen einfach nur zu zweit abhängen, in den Tag hineinleben. Ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl von Langeweile spüren. Ich kenne das nicht, weil ich ja ständig arbeite oder irgendwas mache.» Mit vier Kindern sei schliesslich immer etwas los. «Wenn ich nicht drehe oder im Büro bin, räume ich meinen Kleiderschrank aus oder besuche Flohmärkte. Ich liebe es auch zu malen. Das ist eines meiner Lieblingshobbys.» Neben den Kuschelstunden mit ihrem Mann.