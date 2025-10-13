Heidi Klum dreht wieder: Das ist über die neue «GNTM»-Staffel bekannt

Choreografin Nikeata Thompson (45) und Model Lottie Moss (27) sollen ebenfalls dabei sein. Nach ihrem Oktoberfestbesuch gab Klum zudem im September einen Einblick in einen «GNTM»–Dreh, der ihr nach der Wiesn–Sause in München schwerfiel. Sie lag sichtlich erschöpft auf einem Strohballen. Wenige Tage später zeigte sie sich bei der Ankunft mit ihrem «GNTM»–Bus in Berlin. In der Hauptstadt soll sie mit ihren Models auch ein Shooting auf einem Boot veranstaltet haben, wie Clips auf Social Media zeigen.