Heidi Klum entdeckt erste graue Haare an überraschenden Stellen

Im Gegensatz zu früher werde es Frauen Klums Meinung zufolge heutzutage leichter gemacht, in Würde zu altern: «Heute ist es okay, älter zu sein. Ich habe das Gefühl, dass wir Falten und Rundungen an unserem Körper heute eher akzeptieren.» Sie empfinde es als grossartig, in jedem Alter akzeptiert zu werden.