Heidi Klum erhält 2025 ihren dritten Bambi

«Heidi Klum zeigt, dass Erfolg und Menschlichkeit sich nicht ausschliessen. Mit ihrer Energie, ihrem Humor und ihrer Offenheit ist sie längst zu einem Vorbild für Generationen geworden, die ihren eigenen Weg gehen wollen», heisst es in einer Mitteilung von Hubert Burda Media. Klum stehe für eine aussergewöhnliche Laufbahn, die weit über die Grenzen der Mode– und Unterhaltungsbranche hinausstrahle, und leiste einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung gesellschaftlicher Vielfalt.