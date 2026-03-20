Heidi Klum erkrankt: Tochter Leni springt bei «GNTM» ein

Leni Klum: «Ich bin total fertig»

Dann wird es ernst. Alexavius und Luis werden für ihre schwache Performance scharf kritisiert. Beide schaffen es gerade noch in die nächste Runde. Für Lukas, der schon nach dem Shooting wackelte, ist dagegen Schluss. Und Lara, die nach Felix ihren zweiten Partner innerhalb von zwei Tagen verliert, macht sich ihre Gedanken: «Ich glaube, es liegt ein Fluch auf mir.» Als Letzte erwarten Carsten und Jill ihr Urteil. «Meine Mutter ist grosser Fan von euch beiden», so Leni Klum, «umso schwieriger war es, euch heute zuzusehen.» Jill erhält schliesslich kein Foto von ihr und scheidet aus. Die Verkündung geht auch an Leni nicht spurlos vorüber: «Das ist so ein harter Job. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter das jede Woche macht. Ich bin total fertig – und das nach dem ersten Mal.»