Heidi Klum: Erst Eislaufen in New York, dann Planschen auf St. Barth

Ob Heidi Klums Kinder auch in St. Barth dabei sind, ist nicht bekannt. Die Weihnachtsfeiertage verbrachte der Clan jedenfalls noch gemeinsam: Am 24. Dezember teilte Klum Bilder von sich und Ehemann Tom, mit dessen Zwillingsbruder Bill und ihren fünf Kindern vor dem Weihnachtsbaum, alle in Pyjamas im Partnerlook. Einen Tag später wagten sich Klum und Kaulitz in denselben Schlafanzügen bei Minusgraden in New York aufs Eis. Kurz darauf ging es nach St. Barth, wo die Temperaturen derzeit bei warmen 26 Grad Celsius liegen.