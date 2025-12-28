Heidi Klum: Erst Eislaufen in New York, dann Planschen auf St. Barth

Den ersten Weihnachtsfeiertag verbrachten Heidi Klum (52) und Ehemann Tom Kaulitz (36) noch beim Eislaufen im Rockefeller Center im verschneiten New York, nur wenige Tage später hat es das Paar jetzt in die Wärme gezogen: Wie die «Daily Mail» berichtet, machen das Model und der Musiker aktuell auf der Karibikinsel Saint–Barthélemy (St. Barth) Urlaub.
Oben ohne und mit Bier in der Hand am Strand
Paparazzi–Fotos, die der britischen Zeitung vorliegen, zeigen die beiden gut gelaunt und ausgelassen am Strand – Klum nur in Bikinihose, weisser Baseballcap und Sonnenbrille und mit einem Bier in der Hand. Ganz allein waren die beiden offenbar nicht: Einige Fotos zeigen sie mit Freunden, darunter dem Fotografen Antoine Verglas.
Ob Heidi Klums Kinder auch in St. Barth dabei sind, ist nicht bekannt. Die Weihnachtsfeiertage verbrachte der Clan jedenfalls noch gemeinsam: Am 24. Dezember teilte Klum Bilder von sich und Ehemann Tom, mit dessen Zwillingsbruder Bill und ihren fünf Kindern vor dem Weihnachtsbaum, alle in Pyjamas im Partnerlook. Einen Tag später wagten sich Klum und Kaulitz in denselben Schlafanzügen bei Minusgraden in New York aufs Eis. Kurz darauf ging es nach St. Barth, wo die Temperaturen derzeit bei warmen 26 Grad Celsius liegen.
Heidi Klum und Tom Kaulitz haben ein Haus auf St. Barth
Für Heidi Klum ist die französische Antillen–Insel seit einiger Zeit zum zweiten Zuhause geworden: Der französischen Zeitschrift «Paris Match» verriet das Model im August, dass sie und ihr Ehemann seit Kurzem stolze Besitzer einer Immobilie auf St. Barth sind.
Aus gutem Grund: «In Saint–Barth kann ich meinen Geist zur Ruhe bringen und meiner Seele und meiner wilden Natur freien Lauf lassen», sagte sie dem Magazin damals. Im Sommer feierten Klum und Kaulitz ihren sechsten Hochzeitstag auf der Insel.