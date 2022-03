Heidi Klum feiert grosse Auftritte mit Mann und Tochter

Heidi Klum (48) hat sich bei der «The Hollywood Reporter's Oscar Nominees Night» am Montagabend in Beverly Hills in einem komplett weissen Outfit gezeigt. Die 48-Jährige präsentierte bei der Veranstaltung eine Fransen-Jacke. Darunter kam ein knappes Crop-Top zum Vorschein. Ein langer, enganliegender Rock reichte bis zu ihren Waden, dazu kombinierte Klum Stiefel, die ebenfalls in Weiss glänzten. Ihre Haare trug sie offen und glatt frisiert. Ein kurzer Pony bedeckte Stirn und Augenbrauen.