Heidi Klum feiert Gustav Schäfer bei «Let's Dance»

Bill Kauliz lästert über die RTL–Tanzshow

Bill und Tom Kaulitz hingegen verfolgen die Fortschritte von Schäfer nicht ganz so aufmerksam. In ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» erzählten sie, dass sie nur Ausschnitte gesehen haben und witzelten über seine Teilnahme. Warum sie bisher kaum darüber sprachen? «Das hat einen ganz einfachen Grund: Wir haben einfach nicht gedacht, dass Gustav überhaupt noch so lange dabei ist», erklärte Tom. Beide betonten jedoch, dass dies «nicht böse gemeint» sei. «Wir kennen den ja schon lange», ergänzte Bill und stellte klar, dass der Drummer «nicht tanzen» könne. Er bekundete dann noch, dass er die Sendung «einfach so scheisse langweilig» fände. «Gustav natürlich nicht, aber ich müsste dann dahinspulen, wo er tanzt.»