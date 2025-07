Heidi Klum feiert «HeidiFest» in München: Diese Topstars sind dabei

Heidi Klum (52) bekommt ihr eigenes Oktoberfest in München: Am Donnerstag, 18. September 2025, lädt die 52–Jährige um 20:15 Uhr zum «HeidiFest» ins Hofbräuhaus in München, wie der Sender ProSieben am Mittwoch bekannt gab. Gemeinsam mit ihrer Familie, mit von Klum geladenen Gästen «und einem Staraufgebot» soll das Brauhaus «zum Schauplatz der ultimativen Pre–Wiesn–Party» werden, heisst es vorab über die Sendung.