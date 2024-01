Wilde Clubnight in Miami

Heidi Klum feiert Release-Party mit DJ Tiësto und Karolína Kurková

«Sunglasses At Night»: Im Glamour–Outfit und natürlich mit Sonnenbrille hat Heidi Klum am Freitag ihren Song–Release mit Tiësto in einem Club in Miami zelebriert. Auch Model Karolína Kurková hat mitgefeiert.