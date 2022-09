Heidi Klum feiert Tom und Bill Kaulitz im Privatjet

«Happy Birthday Tom und Bill!» Das singt Heidi Klum (49) in ihrem neuesten Instagram-Reel. Darin filmt sie ihren Ehemann Tom Kaulitz (33) und dessen Zwillingsbruder Bill (33) im Privatjet. Beide sind mit Geburtstagshüten in Form von grossen Torten verkleidet und halten Sektgläser in der Hand. Grund für die Party? Am Donnerstag, 1. September, feiern die beiden Musiker ihren 33. Geburtstag. Während «Happy Birthday» von Stevie Wonder (72) im Hintergrund läuft, trällert Klum ebenfalls ein Ständchen für die beiden.