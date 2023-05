Die Partyorganisation liegt in den Händen von Tom Kaulitz

Eine Sache ändert sich an ihrem 50. Geburtstag allerdings schon: Heidi Klum, die für ihre jährliche Party an Halloween bekannt ist, hat die Eventplanung für ihre anstehenden Feierlichkeiten komplett in die Hände von Ehemann Tom Kaulitz (33) gegeben. «Ich habe diese Karte meinem Ehemann zugeschoben», so die «Germany's next Topmodel»-Moderatorin. «Er kümmert sich für mich darum. Ich freue mich schon sehr. Ich werde mich einfach zurücklehnen und diesen Tag geniessen.»