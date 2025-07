Heidi Klum geniesst Strandleben mit Ehemann Tom Kaulitz

In der Netflix–Serie «Kaulitz & Kaulitz» ist es fast schon ein Running Gag, dass sich Bill Kaulitz (35) über die häufigen Ferien seines Zwillingsbruders Tom und dessen Ehefrau Heidi Klum (52) lustig macht. Derzeit ist es mal wieder so weit: Das Paar gönnt sich eine sonnige Auszeit vom Alltag. Die beiden geniessen entspannte Tage am Strand – und via Instagram lässt die «Germany's next Topmodel»–Moderatorin ihre rund 12,5 Millionen Instagram–Follower daran mit sexy Bikini–Videos und Schmuse–Aufnahmen teilhaben.