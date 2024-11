Heidi Klum gibt schlüpfrige Einblicke: Fit dank «Schlafzimmersport»

Heidi Klum hat schon häufiger über ihr Sexleben gesprochen – vielleicht ist sie auch deshalb ein gerngesehener Gast in US–Talkshows. In einer Januar–Folge des Podcasts «Call Her Daddy» sprach sie über ihre hohe Libido und gab zu, dass sie gerne «stundenlang» Sex habe. Sie liebe es «endlos, heiss, wild», erklärte sie. «Ich glaube, für die Frau ist es einfacher als für den Mann, also muss der Mann so viel Ausdauer haben, das ist das Wichtigste.» Kaulitz habe kein Problem damit, mit ihr mitzuhalten. «Die Männer sind normalerweise diejenigen, die nicht so lange durchhalten», fügte sie hinzu. «Manche schaffen es nicht.»