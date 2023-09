Heidi Klum glänzt bei Charity-Event von George und Amal Clooney

Heidi Klum und Sofia Vergara zeigten sich sehr vertraut

Die Albie Awards werden von der «Clooney Foundation For Justice» verliehen. Damit werden «mutige Verteidiger der Gerechtigkeit, die für ihre Taten einem grossen Risiko ausgesetzt sind» ausgezeichnet. Der Preis wurde nach Richter Albie Sachs benannt, einem international bekannten Juristen aus Südafrika, der wegen seines Engagements gegen das Apartheidregime ins Gefängnis und dann ins Exil geschickt wurde. In diesem Jahr wurden die Awards zum zweiten Mal verliehen. Zu der Gala in der New York Public Library am Donnerstag (28. September) kamen viele Prominente.