Heidi Klum gönnt sich zum 4. Juli Burger und Familienzeit

Familienzeit und ein saftiger Burger

In einer Reihe Fotos, die die gebürtige Bergisch Gladbacherin auf ihrem Account veröffentlichte, ist sie freudestrahlend Arm in Arm mit ihren beiden einen Kopf grösseren Söhnen, Henry (19) und Johan (18), zu sehen. Ein weiteres Bild zeigt die Entertainerin und Unternehmerin mit ihrem Musikerehemann – beide in betont legeren Freizeit–Outfits, wobei die sonst so gern bunt gekleidete Heidi Klum eine beige Kombination aus Top und weitem Rock trägt. Tom Kaulitz ist in ausgefranstem Hemd und weiter langer Hose – beides in Brauntönen – gekleidet.