Heidi Klum gratuliert Sohn Johan mit rührenden Worten zum Geburtstag

Heidi Klum (52) hat ihrem Sohn Johan mit einer liebevollen Botschaft auf Instagram zum 19. Geburtstag gratuliert. Zu einem gemeinsamen Selfie mit ihrem zweitältesten Sohn schrieb sie am Samstag: «Alles Gute zum 19. Geburtstag, Johan. Dich aufwachsen zu sehen, war die grösste Freude meines Lebens. Ich bin so stolz auf den jungen Mann, der du geworden bist. Deine Zukunft strahlt – genau wie du. Ich liebe dich so sehr, mein Sohn.»