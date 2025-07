Heidi Klum: «Ich mag es, sexy herumzulaufen - auch jetzt mit 52»

Diese Einstellung zeigt Klum an Plakatwänden, auf Zeitschriftencovern, in ihrer Show «Germany's next Topmodel» oder «The Runway Project» oder auch auf Instagram, wo sie sich in winzigen Bikinis, sexy Outfits oder Unterwäsche präsentiert. «Das grösste Missverständnis über das Leben in den Fünfzigern ist, dass man nicht mehr gefragt ist. Das stimmt nicht», stellt sie klar. «Wir sind sehr wohl gefragt, das kann jeder sehen. Verstecken Sie sich nicht in ihren Fünfzigern.»