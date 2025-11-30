Heidi Klum: Ihre Wurm- und Parasitenkur hat sich «gut angefühlt»

Die 52–Jährige erklärte ihre Entscheidung damit, dass sie gehört habe, man solle eine solche Kur einmal im Jahr machen. Da sie das bislang noch nie getan habe, fühle sie sich nun ein wenig im Rückstand. Auf die Frage, ob es überhaupt Hinweise darauf gebe, dass sie oder ihr Ehemann tatsächlich Würmer oder Parasiten hätten, entgegnete Klum: «Anscheinend tragen wir alle Würmer und Parasiten in uns. Besonders, wenn man hin und wieder rohe Lebensmittel isst, wie etwa Sushi.»