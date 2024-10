Heidi Klum in New York: Ihr Outfit erinnert an einen riesigen Kürbis

Wenige Tage vor ihrer grossen alljährlichen Halloween–Party stimmt sich Heidi Klum (51) in New York bereits auf ihr Lieblingsfest des Jahres ein. Am Dienstag besuchte sie in einem modisch–extravaganten Hosenanzug in leuchtendem Rot–Orange das Empire State Building. Darunter trug die «Germany's next Topmodel»–Chefin ein schwarzes Rollkragen–Oberteil.