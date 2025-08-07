Heidi Klum kombiniert Satin-Stilettos zum Polka-Dot-Jeanskleid

Heidi Klum (52) hat für einen TV–Auftritt einen extravaganten Look gewählt. Die «Project Runway»–Moderatorin erschien am Mittwoch bei «Good Morning America» in New York in einem blauen Polka–Dot–Kleid mit weissen Punkten. Dazu kombinierte sie spitze Satin–Pumps in einem tiefen Navy–Ton. Die Stilettos sorgten mit ihrer hochglänzenden Oberfläche für einen Kontrast zum matten Denim–Material des Kleides, das von der «Project Runway»–Kandidatin Belania Daley aus der aktuellen 21. Staffel entworfen wurde. Sie steht hinter dem Nachhaltigkeitslabel BCD Planet.