Heidi Klum kommt mit Sohn Henry und Elias Becker zu Premiere

Ein galaktisches Abenteuer für Heidi Klum (52) und ihre Begleiter: Die «GNTM»–Ikone hat gemeinsam mit ihrem Sohn Henry Samuel (20) und Elias Becker (26) in New York die Premiere von «Der Astronaut – Project Hail Mary» besucht. Eindrücke von seinem Sci–Fi–Abstecher hat das Model auf Instagram veröffentlicht.
Dort ist in einem Post etwa zu sehen, wie die drei gemeinsam im Kreis tanzen. Offenbar ist der Videoclip kurz vor der Premiere entstanden, denn Klum schreibt dazu: «Die einzig akzeptable Art, einander zu begrüssen.» In ihren Storys ist das Trio dann unter anderem gemeinsam auf einem Schnappschuss im Auto zu sehen.
Elias Becker packt aus
Elias, der Sohn von Tennislegende Boris Becker (58), plaudert in einem weiteren Clip aus dem Nähkästchen. Offenbar danach gefragt, was seine fünf liebsten Dinge sind, zählt er im Auto auf: «Sex, Duschen, Pizza, Gähnen und ich denke einen Basketball zu werfen ist wirklich nett.»
Weitere Bilder und Clips in ihren Storys zeigen unter anderem Heidi und Henry vor einem «Der Astronaut – Project Hail Mary»–Filmposter, mehrere grosse Popcorntüten, das Trio beim Posieren für Fotografen und wie der Hauptdarsteller des Films, Ryan Gosling (45), den Kinosaal zum Applaus der Gäste betritt.
An Goslings Seite ist in «Project Hail Mary» unter anderem Sandra Hüller (47) zu sehen. Der Film basiert auf Andy Weirs (53) gleichnamigem Roman. Wer sich das Science–Fiction–Abenteuer ebenfalls ansehen möchte, muss nicht gross warten. Der Streifen läuft am heutigen 19. März offiziell in den deutschen Kinos an.