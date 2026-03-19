Heidi Klum kommt mit Sohn Henry und Elias Becker zu Premiere

Dort ist in einem Post etwa zu sehen, wie die drei gemeinsam im Kreis tanzen. Offenbar ist der Videoclip kurz vor der Premiere entstanden, denn Klum schreibt dazu: «Die einzig akzeptable Art, einander zu begrüssen.» In ihren Storys ist das Trio dann unter anderem gemeinsam auf einem Schnappschuss im Auto zu sehen.