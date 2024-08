Heidi Klum liefert ein Update zur «GNTM»-Jubiläumsstaffel

Seit 2006 sucht Heidi Klum nach «Germany‹s next Topmodel». Zur ersten Gewinnerin wurde Lena Gercke (36) gekürt, seitdem folgte jedes Jahr eine neue Staffel. Vor allem seit Staffel 16 aus dem Jahr 2021 will die Castingshow auf mehr Diversität setzen. «Inzwischen wissen die Zuschauer hoffentlich, dass ›GNTM' nicht blond und blauäugig sein muss. Diversity liegt mir sehr am Herzen», erklärte Heidi Klum vor Staffelstart. In Staffel 17 waren erneut unter dem Motto «Diversity» Models mit einer Grösse von 1,54 bis 1,95 Meter, mit Kleidergrössen von 30 bis 54 und mit einem Altersspektrum von 18 bis 68 Jahren mit von der Partie. Best Ager Models gab es auch in Staffel 18 und in der bis dato letzten 19. Staffel fiel dann auch die Geschlechterregel. Erstmals durften Männer mitmachen und Klum kürte am Ende einen Sieger und eine Siegerin.