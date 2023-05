Heidi Klum macht München unsicher

Topmodel Heidi Klum (49) und ihr Ehemann, Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (33), haben am Samstag (20. Mai) in München gefeiert - und gelitten. Das Ehepaar verfolgte in der Allianz Arena, wie der FC Bayern München eine 1:3-Niederlage gegen Leipzig kassierte, wie Klum in ihren Instagram-Storys zeigt. Zu sehen ist vor allem Kaulitz, im Bayern-Trikot, beim Anfeuern des Rekordmeisters, und später frustriert mit verschränkten Armen dasitzend.