Heidi Klum: Promis feiern ihren neuen Song «Red Eye»

Bereits Heidi Klums vierter Song

Heidi Klum hat neben ihrer erfolgreichen Karriere als Model und Jurorin, Moderatorin sowie Produzentin von «Germany's next Topmodel» bereits drei Songs veröffentlicht. 2006 veröffentlichte sie die Weihnachtssingle «Wonderland» die in Deutschland immerhin den 13. Platz der Charts erreichte. Nach einer längeren Pause folgte 2022 «Chai Tea with Heidi» gemeinsam mit Snoop Dogg und 2024 das Lied «Sunglasses at Night», abgemischt von DJ–Star Tiësto. Die beiden letzteren Songs fungierten ebenfalls als Titelsongs für «GNTM».