Heidi Klum: ProSieben verlängert Zusammenarbeit um mehrere Jahre

Drehstart in München

Seit 2006 präsentiert Klum bereits das Format, in dem Modelnachwuchs gesucht wird. 2024 durften erstmals auch männliche Kandidaten antreten, was der Gastgeberin bald die Auszeichnung «Blauer Panther TV– & Streaming Award» beschert. Am 23. Oktober wird sie in München für die 19. Staffel «Germany's Next Topmodel» in der Kategorie Entertainment mit dem renommierten Medienpreis geehrt. Und Fans der Show dürfen sich freuen – denn ein Ende ist nicht in Sicht.