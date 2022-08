Heidi Klum schwärmt von Tom Kaulitz: Sie hat den «Einen» gefunden

Damit nicht genug der romantischen Worte an ihren Mann: «Ich habe das Gefühl, endlich habe ich den Einen gefunden. So weit, so gut - ich hoffe es bleibt so.» Klum und Kaulitz haben im Sommer 2019 geheiratet. Zuvor war die Model-Mama mit dem Sänger Seal (59) und dem Stylisten Ric Pipino verheiratet.