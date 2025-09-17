Heidi Klum: So bereitet sie sich auf ihr «HeidiFest» in München vor

Die Spannung steigt: Am Donnerstag schmeisst Heidi Klum (52) ihr erstes «HeidiFest» im Münchner Hofbräuhaus. Schon jetzt lässt das Model seine Fans hautnah an den Vorbereitungen teilhaben. Auf Instagram gewährt Klum Einblicke in ihre Einstimmung auf die grosse Pre–Wiesn–Party.
Die Qual der Dirndl–Wahl
«In welchem Dirndl gefallen wir euch am besten? 1, 2 oder 3? Nur noch einmal schlafen, dann ist endlich mein HeidiFest», schreibt Heidi Klum zu Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Tochter Leni (21) in drei verschiedenen Dirndl–Looks zu sehen ist. Das Mutter–Tochter–Gespann testet bereits einen Tag vor dem Event verschiedene Trachten–Outfits von Rot über Grün bis Schwarz und posiert damit vor einer Fotoleinwand mit malerischer Bergkulisse.
Kulinarische Einstimmung
Doch nicht nur modisch, auch kulinarisch ist Heidi Klum bereits voll auf Bayern eingestellt. Bei ihrer «Mittagspause» im Hofbräuhaus zeigt sie sich stilecht in Tracht mit Schweinshaxe und Kaiserschmarrn sowie Bier in der Hand. Die Qualitätskontrolle nimmt das Model sehr ernst: Vor dem «HeidiFest» stellte die «GNTM»–Chefin die örtliche Küche auf den Prüfstand und testet die Spezialitäten für ihre Gäste persönlich.
In einer weiteren Instagram–Story präsentiert sie ihren Fans deshalb eine Dampfnudel und beisst genüsslich in das Stück mit Vanillesosse, wieder in einem neuen Dirndl–Look. Bei so viel Bayern–Begeisterung fehlt ja quasi nur noch das Jodeln – und auch das kann Klum natürlich, wie sie in einem weiteren Clip unter Beweis stellt.
Staraufgebot für bayerische Stimmung
Das «HeidiFest» steigt am 18. September um 20:15 Uhr im Hofbräuhaus München und wird auf ProSieben und Joyn übertragen. Rund 1.000 geladene Gäste erwarten Auftritte von Schlagergrössen wie etwa Jürgen Drews, den Weather Girls, Michelle und Eric Philippi, Thomas Anders, Roberto Blanco und vielen weiteren Stars.