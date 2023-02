Heidi Klum: So sehen die Geburtstagsgrüsse für ihre Mutter aus

Besondere Party steht an

Bei Heidi Klum selbst steht bald ein ganz besonderer Geburtstag an. Am 1. Juni wird sie 50. In einer Ausgabe der «Jennifer Hudson Show» hat die Vierfachmutter mit der 41-jährigen Schauspielerin über ihre Partypläne gesprochen und klargestellt, dass Ehemann Tom Kaulitz (33) dafür zuständig sei. «Ich habe meinem Mann gesagt, dass er sich besser darum kümmert, dass es gut wird», so Klum. Die letzten Jahre habe sie keine grosse Geburtstagsparty veranstaltet. «Aber ich dachte, 50 ist eine ziemlich grosse Zahl.» Deshalb habe sie ihrem Mann gesagt, «dass ich jetzt gerne eine grosse Geburtstagsparty hätte», und wandte sich an ihren Gatten: «Hörst du mich, mein Schatz?»