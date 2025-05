Heidi Klum strahlt mit Sohn Henry bei AMAs

Wie die Mutter, so der Sohn! Bei den American Music Awards in Las Vegas sorgten Heidi Klum (51) und ihr 19–jähriger Sohn Henry Samuel für einen emotionalen Moment. Das Mutter–Sohn–Duo schritt Hand in Hand über den roten Teppich – und das in perfekt aufeinander abgestimmten schwarzen Looks, die ihre enge Verbindung untermauerten.